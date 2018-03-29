Захарова ответила на сообщения о журналистах-шпионах из РФ на саммите ЕС

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Москва, 29 марта. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что якобы на прошедшем саммите Евросоюза в Брюсселе работали российские шпионы под видом журналистов.

Ранее российский журналист Ольга Бороднева рассказала, что ее и оператора скрыто фотографируют и снимают на видео на саммите ЕС. Позже появилась информация о том, что Минобороны РФ якобы отправило на саммит шпионов под видом журналистов.

Как передает телеканал «Звезда», Захарова отметила, что поступает большое количество данных относительного того, чем занимаются, в частности, западные журналисты на территории России. По ее словам, некоторые из дел переданы по итогам следствия в суд. Захарова напомнила, что были случаи, когда иностранным журналистам закрывался въезд в соответствии с российским законодательством.

Представитель МИД подчеркнула, что многих западных журналистов «ловили за руку», когда они брали заборы проб в местах, связанных с какими-то специализированными производствами. Захарова уточнила, что представители российских СМИ действуют «деликатно», пытаются получить аккредитацию, поучаствовать в пресс-конференции, задать вопросы. Она отметила, что в ответ они получают только «обзывательства, хамство, грубость».

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