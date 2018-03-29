«Дело Скрипаля»: в Госдуме считают, что Британия ведет себя, «как базарная бабка»

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Следственный комитет России передал британским коллегам запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного в Солсбери 4 марта общеопасным способом. Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, бывший следователь и прокурор, рассказал о перспективах этой инициативы.

Как сообщила в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко, «в своем запросе российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, и предоставить копии материалов уголовного расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз».

«При этом СКР подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль», — отметила Светлана Петренко.

По словам полковника юстиции запаса Анатолия Выборного, Россия действует в рамках международного права, делая запрос в компетентные органы Великобритании. И в рамках этого же международного права она должна получить максимально развернутый ответ на свой запрос, поскольку речь идет о гражданке России, которую отравили на территории другой страны.

«Британия утверждает, что Россия причастна к покушению на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являющейся гражданкой РФ. То есть некие российские граждане совершили это преступление. Но если это так, то британская сторона должна предоставить материалы, по которым Следственный комитет РФ тоже возбудит уголовное дело и будет участвовать в международном расследовании, проводя следственные действия на территории России, если это понадобится», — объяснил парламентарий.

Он убежден, что никакой тайны из дела Скрипалей быть не должно.

«Если они утверждают, что Россия виновата, нужно привести доказательства. Но их не приведено, ни прямых, ни косвенных. Со стороны Лондона мы видим одни эмоции, и мне очень жаль, что так происходит. Поскольку Россия со своей стороны максимально открыта и готова к сотрудничеству. Но пока получается, что на футбольное поле вышли две команды, одна из которых играет по правилам, а другая — нет. Какие тут могут быть перспективы? Никаких. Если только британская сторона не начнет все-таки работать в рамках правового поля», — отметил Анатолий Выборный в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам зампредседателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, игра британской стороны по правилам начнется тогда, когда она пришлет нашим следователям материалы дела, из которых станет ясно, что россияне все-таки причастны к инциденту в Солсбери, когда этому будут доказательства, которые можно перепроверить. Запрос СКР — это попытка напомнить британцам общепринятые правила игры, подчеркнул Анатолий Выборный.

«Как бывший следователь и прокурорский работник могу сказать, что обвинения Лондона голословны. Да это понимают даже те, кто не имеют юридического образования. Очень жаль, что такие страны, как Великобритания, переводят столь серьезные преступления из правовой плоскости в политическую, принося человеческие жизни в жертву ради собственных интересов. Уважение к таким странам очень сильно падает. Тем более что Британия, как базарная бабка, разносит грязные сплетни по всей Европе и подзуживает Запад присоединиться к антироссийским санкциям. Ну позор же!» — заключил депутат.

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