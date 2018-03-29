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Кемерово, 29 марта. В соответствии с российским законодательством о правах малого бизнеса сотрудники МЧС не имели права провести проверку безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, даты плановой проверки торгового центра два года назад были утверждены: сотрудники Государственного пожарного надзора должны были осмотреть здание с 6 июня по 1 июля 2016 года. Однако владелец «Зимней вишни» в ответ на распоряжение инспектора предоставил бумаги, согласно которым юридическое лицо являлось субъектом малого предпринимательства.

В связи с этим, как отмечает Еникеев, проверка не состоялась, был составлен акт о ее прекращении.

«Это требования закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Статья 26.1 запрещает проводить плановые надзорные мероприятия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в отношении субъектов малого предпринимательства (надзорные каникулы)», — пояснил он «Комсомольской правде».

Еникеев уточнил, что провести внеплановую проверку в «Зимней вишне» также было невозможно. Для этого, по его словам, необходимо наличие жалоб на нарушение правил пожарной безопасности, однако их не поступало.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них дети. По последним данным, количество пострадавших при пожаре достигло 79 человек. В связи с трагедией 28 марта было объявлено в России днем национального траура.

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