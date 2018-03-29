В Минфине прокомментировали возможный запрет на продажу долга РФ в Британии

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Москва, 29 марта. Возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на не резидентов, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — заявил он в ходе Всероссийской банковской конференции.

Ранее известная британская газета The Guardian сообщила, что британский премьер Тереза Мэй согласилась рассмотреть вариант введения запрета на продажу РФ своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

Напомним, что Великобритания приняла решение выслать 45 российских дипломатов из страны в связи с нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.

Москва со своей стороны опровергает обвинения в причастности к нападению.

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