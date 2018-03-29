Жители Казани раскупили почти все огнетушители после трагедии в Кемерово

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Казань, 29 марта. В Казани после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» наблюдается ажиотажный спрос на огнетушители. Всего за два дня жители столицы Татарстана раскупили все противопожарное оборудование.

В настоящее время в столице Татарстана противопожарным оборудованием торгуют пять компаний, представители трех из них заявили, что на складах у них совсем пусто.

В Казани отмечают ажиотажный спрос на огнетушители на фоне трагедии в Кемерово «В последние два дня ажиотаж — раскупается все. Сегодня огнетушитель продать уже не сможем — склад пустой, но завтра можете позвонить, должны привезти», — сообщил «Интерфаксу» сотрудник одной из фирм.

В еще двух компаниях подтвердили резкий спрос на огнетушители, однако отметили, что пока у них в наличии эти устройства есть.

Напомним, по последним данным, при пожаре, вспыхнувшем в «Зимней Вишне» погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. С возгоранием боролись более суток.

Сегодня в городской мэрии рассказали о возобновлении движения общественного транспорта по проспекту Ленина в районе ТЦ. С 14.00 по местному времени здесь снова начнут курсировать автобусы и трамваи, пишет «Газета Кемерова».

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