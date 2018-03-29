В Госдуме назвали ударом по мировому спорту отказ США выдать визы сборной РФ по вольной борьбе

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Москва, 29 марта. Отказ США выдать визы сборной РФ по вольной борьбе является ударом по мировому спорту и ставит под вопрос компетентность Вашингтона в организации международных спортивных соревнований, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Своим желанием досадить России США поставило под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия», — приводит слова депутата его пресс-служба.

Как отметил Дегтярев, заявления о том, что невозможность выдать визы связана якобы с нехваткой консульского персонала, свидетельствуют о невозможности американской стороны справиться со своими обязательствами.

Депутат призвал международной сообщество понять, что на месте российских спортсменов могут оказаться атлеты из любой другой страны. Он подчеркнул, что решение США вызывает недоумение не только у россиян, но и у американских спортсменов, и предположил, что Штатам необходимо перенять опыт по организации спортивных мероприятий у РФ.

«Возможно США с их «затруднениями» нужно поучиться у России. У нас огромный опыт проведения соревнований любой организационной сложности. Так, например, мы приняли закон, который позволит иностранным болельщикам въезжать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году без визы», — заключил Дегтярев.

Напомним, ранее отказ США выдать визы российской сборной по вольной борьбе МИД РФ назвал дискриминацией. Кубок мира по вольной борьбе состоится в американском Айова-Сити с 5 по 9 апреля.

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