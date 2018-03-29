Сирия: САА ликвидировала лидера террористов в Восточной Гуте

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Дамаск, 29 марта. Сирийская правительственная армия ликвидировала одного из лидеров террористов, удерживающих последний анклав на территории Восточной Гуты.

Как сообщают источники СМИ в сирийской армии, артиллерийским ударом был уничтожен командующий сил специальных операций террористов из запрещенной в России группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума. Командир исламистской группировки с позывным Абу Муааз был родственником лидера группировки и отвечал за организацию обороны небольшого городка Райхан перед наступлением правительственных сил.

Райхан считают «воротами в Думу» — поэтому гибель командующего обороной «Джейш аль-Ислам» позволит существенно ускорить переговоры по сдаче последнего контролируемого террористами анклава около столицы Сирии Дамаска, которые ведутся при участии российского Центра по примирению в Сирии.

Ранее, напомним, стало известно, что с момент начала действия режима гуманитарных пауз из Восточной Гуты удалось вывести более 135 тысяч человек, в том числе несколько тысяч согласившихся сдаться боевиков вместе с членами их семей.

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