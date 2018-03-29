Замглавы Кемерово стала замгубернатора и главой аппарата обладминистрации

В закладки

Кемерово, 29 марта. Первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба назначена на должность заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Кемеровской области, сообщается на официальном сайте региональных властей.

«На должность замгубернатора — руководителя аппарата администрации Кемеровской области назначена Ольга Турбаба…Начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области стала Валентина Назимок», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что глава области Аман Тулеев после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» снял с должности своего заместителя — главу аппарата региональной администрации Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.

Отметим, что Ольга Турбаба занимала пост председателя комитета по жилищным вопросам администрации Кемерова с 2009 по 2012 годы. С 2012 по 2017 годы она была замглавой города, руководителем аппарата. В апреле 2017 года Турбаба была назначена первым заместителем главы города.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.