Макрон приедет в Россию несмотря на скандал вокруг «дела Скрипаля»

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Париж, 29 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон не отменяет свой визит в Россию, намеченный на май текущего года, из-за скандала вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В своем выступлении по радио Ле Дриан подчеркнул, что Франции «необходим честный диалог с Россией», сообщает Reuters.

Отметим, французский президент заранее наметил визит в Россию на Петербургский международный экономический форум, который должен состояться в мае.

Напомним, всего несколько дней назад Франция объявила о том, что вышлет четырех российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании по «делу Скрипаля». Этот ход стал частью предложенных Лондоном системы мер в ответ на то, что в Британии безо всяких доказательств объявили «проведением химической атаки на британской территории», в рамках которых из стран Европы были высланы 130 российских дипломатов.

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