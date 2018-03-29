Я купилась на фейк: Бородина извинилась за публикацию о «сотнях погибших» в Кемерово

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Москва, 29 марта. Ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ксения Бородина извинилась перед своими подписчиками за то, что поверила в ложную информацию о «сотнях погибших» в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

По словам ведущей, она купилась на информационный вброс, а также «попалась на фейк» и осознает ответственность, передает агентство «URA.RU».

Артистка отметила, что недобросовестные люди попытались нажиться на трагедии, пишут «Дни.ру».

«Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку», — передает «Ридус» слова Бородиной.

Напомним, после сильного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово в социальных сетях появилась недостоверная информация о «сотнях погибших».

В результате трагедии в Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, который распространял фейк.

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