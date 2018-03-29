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Москва, 29 марта. Россия поставит Узбекистану более 10 вертолетов Ми-35, соответствующий контракт был заключен между сторонами, сообщает в четверг замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

«В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35», — сказал он, уточнив, что речь идет более чем о 10 машинах.

Дрожжов также подчеркнул, что в настоящее время военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана развивается очень динамично.

Напомним, ранее на торжественном вечере в преддверии Дня защитника отечества, где присутствовали представители оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии, президент РФ Владимир Путин отметил ценность доверия между странами в военном деле.

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