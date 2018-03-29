В Египте подвели предварительные итоги выборов президента

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Каир, 29 марта. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предварительным подсчетам результатов выборов, набрал уже 21,5 миллиона голосов избирателей и становится главой Египта на 2018–2022 годы.

Об этом пишет газета «Ахбар аль-Йоум». Отмечается, что единственный конкурент ас-Сиси — кандидат в президенты Муса Мустафа Муса от партии «Аль-Гэд» — получил 721 тысячу голосов египтян.

Накануне сообщалось, что действующий египетский глава государства лидирует с большим отрывом. Напомним, египтяне голосовали за будущего руководителя страны в среду до 22.00 (23.00 мск).

Как ранее писала «Газета.ru», президент Египта поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

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