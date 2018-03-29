Сирия: более 135 тысяч жителей покинули Восточную Гуту за время действия гумпауз

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Москва, 29 марта. Более 135 тысяч человек смогли покинуть Восточную Гуту в Сирии за время действия гуманитарных пауз. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 135 тыс человек», — заявили в ведомстве.

Кроме того, через гумкоридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин выходят мирные жители города Дума. За минувшие сутки его удалось покинуть 1,6 тыс. человек, а с 28 февраля — около 27,5 тыс. человек.

Минобороны РФ продолжает вести видеотрансляцию с камер в пунктах пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил» в режиме реального времени.

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