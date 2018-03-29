Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
От высылки дипломатов — к финансовой войне: В Совфеде пообещали Лондону «большие потери»
Спорт
«Краснодар» не получал новых предложений «Вест Хэма» по Смолову
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    От высылки дипломатов — к финансовой войне: В Совфеде пообещали Лондону «большие потери»

    10:13  29 Марта 2018
    11489

    В Совфеде пообещали «большие потери» для Лондона в случае запрета продавать долг России

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Российской Федерацией суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона. Если Великобритания решится на подобный шаг, ее ждет серьезный ответ, заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей член Совета Федерации Игорь Морозов.

    Как утверждает The Guardian, с соответствующим предложением выступил председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.  

    «В настоящее время Россия может брать займы на рынках капитала ЕС и США, несмотря на западные санкции, а затем может поддержать находящиеся под санкциями банки, связанные с Кремлем, и энергетические компании, которые больше не могут этого делать», — сказал Тугендхат.

    В Совфеде пообещали «большие потери» для Лондона в случае запрета продавать долг России

    Идя на такой шаг, Великобритания намеревается нанести серьезный удар по экономике Российской Федерации.

    Объявление финансовой войны

    Сенатор Игорь Морозов в комментарии ФАН выразил мнение, что Мэй решила оседлать антироссийскую линию и выставить ее как свою официальную политику. Мы видим, что русофобия в британской политике зашкаливает.

    «Переход от высылки дипломатов, склонению к этому европейских стран к противодействию суверенного долга России — это фактически призыв к финансовой войне. Я скажу, что у российского правительства есть чем ответить Великобритании. Потери у Терезы Мэй будут больше, чем те дивиденды, которые она пытается заполучить на антироссийском фронте», — резюмировал Игорь Морозов.  

    В Совфеде пообещали «большие потери» для Лондона в случае запрета продавать долг России

    Ранее «Газета.ru» cообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что странам необходимо совместно реагировать на агрессивные действия со стороны Москвы.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #морозов #скрипаль
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

      12:59 30 Марта 2018 42
      Читать
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 356

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1074

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      496

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1514
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      272
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      3408
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      12969
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      10016