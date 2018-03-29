От высылки дипломатов — к финансовой войне: В Совфеде пообещали Лондону «большие потери»

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Российской Федерацией суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона. Если Великобритания решится на подобный шаг, ее ждет серьезный ответ, заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей член Совета Федерации Игорь Морозов.

Как утверждает The Guardian, с соответствующим предложением выступил председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.

«В настоящее время Россия может брать займы на рынках капитала ЕС и США, несмотря на западные санкции, а затем может поддержать находящиеся под санкциями банки, связанные с Кремлем, и энергетические компании, которые больше не могут этого делать», — сказал Тугендхат.

Идя на такой шаг, Великобритания намеревается нанести серьезный удар по экономике Российской Федерации.

Объявление финансовой войны

Сенатор Игорь Морозов в комментарии ФАН выразил мнение, что Мэй решила оседлать антироссийскую линию и выставить ее как свою официальную политику. Мы видим, что русофобия в британской политике зашкаливает.

«Переход от высылки дипломатов, склонению к этому европейских стран к противодействию суверенного долга России — это фактически призыв к финансовой войне. Я скажу, что у российского правительства есть чем ответить Великобритании. Потери у Терезы Мэй будут больше, чем те дивиденды, которые она пытается заполучить на антироссийском фронте», — резюмировал Игорь Морозов.

Ранее «Газета.ru» cообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что странам необходимо совместно реагировать на агрессивные действия со стороны Москвы.

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