Россиянки стали меньше ценить в мужчинах порядочность – опрос 

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Москва, 29 марта. Россиянки стали меньше ценить в мужчинах порядочность, главным качеством для представителей противоположного пола они считают ум. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Социологи решили выяснить, какие качества в противоположном поле россияне ценят сегодня больше всего. С 7 по 12 марта 2018 года специалисты опросили в 52 субъектах страны 1,6 тысячи граждан. Выяснилось, что ум как главное качество мужчины рассматривает 51% россиянок.

42% жительниц России ценят в мужчинах умение зарабатывать, порядочность оказалась важна только для 37% опрошенных женщин, передает газета «Известия».

При этом в женщинах ум ценят лишь 25% российских мужчин, наиболее важным для представительниц прекрасного пола они считают хозяйственность. Как уточняет Infox.ru, такой ответ в ходе опроса дали 46% россиян.

Отмечается, что наименее востребованными качествами в мужчинах стали сексуальная привлекательность и внешность. Мужчины в свою очередь считают, что умение зарабатывать не является обязательным для женщин.

Ранее, как сообщало URA.RU, Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 64% россиян осуждают измены.

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