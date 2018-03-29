Новый iPhone X в красном корпусе показали на видео

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Нью-Йорк, 29 марта. В сети Интернет появилось короткое видео, на котором представлена новая, «имиджевая» модель не так давно выпущенного флагмана линейки смартфонов компании Apple. Новый iPhone X отличается красным цветовым решением корпуса.

Как отмечает «ФедералПресс», на видеозаписи красный iPhone X показан в том же цветовом решении, которое раньше было представлено для моделей iPhone 7 и iPhone 7 Plus, однако отличается от них глянцевой отделкой тыльной стороны.

Инсайдеры, по данным телеканала «Подмосковье 360°», сообщают что с помощью выпуска нового имиджевого решения Apple пытается увеличить объем продаж смартфона к середине года.

Ранее Ura.ru уже писало о том, что iPhone X продается далеко не так хорошо, как на это надеялись в Apple — высокая цена и отсутствие принципиально новых функций отпугнули многих покупателей, как и скандал вокруг смартфонов Apple, возникший после того, как стало известно, что выпущенное Apple обновление специально снижает производительность старых моделей.

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