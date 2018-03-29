Не ройте себе яму: Китай отреагировал на торговые провокации США

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Пекин, 29 марта. Китай порекомендовал Соединенным Штатам воздержаться от мер, которые могли бы в какой-либо степени спровоцировать дальнейшее ухудшение двустороннего сотрудничества в торговой области, иначе Вашингтон сам окажется в «вырытой для других яме». Об этом в четверг сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму», — заявил китайский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, какие контрмеры Пекин собирается предпринять после введения США новых тарифов на сталь и алюминий, представитель китайского ведомства заявил, что ранее КНР огласил список контрмер, которые могут быть приняты в случае, если не получится договориться с Вашингтоном.

Отмечается, что консультации по данному вопросу начнутся после 31 марта, когда истекает срок принятия предложений от общественности, включая разные ведомства и предпринимательские круги.

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