«Раздуют скандал»: Пушков прокомментировал новый договор Киева о «дружбе» с Москвой

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Москва, 29 марта. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявления МИД Украины о необходимости разорвать Договор о дружбе с Россией.

Этот документ действует с 1997 года и закрепляет стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ». Кроме того, он предполагает мирное урегулирование споров, исключает возможность применения силы или угрозы силой, «включая экономические и иные способы давления».

Договор действует десять лет и автоматически продлевается, если у сторон нет никаких претензий друг к другу.

«В МИД Украины хотят отменить прежний Договор с Россией и заключить новый. Вероятно, предложат нечто неприемлемое для нас и раздуют скандал», — написал сенатор в своем Twitter.

В МИД Украины хотят отменить прежний Договор с Россией и заключить новый. Вероятно, предложат нечто неприемлемое для нас и раздуют скандал. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2018

О том, что МИД Украины уже разработал несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ сообщила официальный спикер ведомства Марьяна Беца.

Позже замглавы украинского внешнеполитического ведомства по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, «Россия брутально уже его (договор) нарушила», в очередной раз напомнив о притязаниях Киева на Крым.

Окончательное решение по этому вопросу примет президент страны Петр Порошенко.

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