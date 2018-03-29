Экипажи морской авиации ВМС РФ отработали поиск подлодок противника в Средиземноморье

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Москва, 29 марта. Противолодочные самолеты Минобороны Ту-142 на летно-тактических учениях в Средиземноморье успешно провели поиск подлодок условного противника.

Задачи по поиску, обнаружению, классификации подводных лодок подразделения морской авиации ВМФ РФ отработали в юго-восточной части Средиземного моря, куда они прибыли в одного из аэродромов на территории России.

Уточняется, что российские летчики провели тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации.

«Все задачи выполнялись в тесном взаимодействии с кораблями Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Прикрытие Ту-142 обеспечили истребители Су-30СМ.

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