Компания Volkswagen презентовала флагманский пикап на базе кроссовера Teramont

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Москва, 29 марта. Компания Volkswagen на автосалоне в Нью-Йорке представила новый флагманский пикап Atlas Tanoak, созданный на базе кроссовера Teramont.

Volkswagen Atlas Tanoak оснащен мощной оптической системой. Решетка радиатора автомобиля подсвечивается с помощью LED-элементов, пишет «Инфореактор».

В основе пикапа – масштабируема я платформа MQB, длина автомобиля достигает 5438 миллиметров, высота — 1829 миллиметра. Volkswagen Atlas Tanoak работает на 3,6-литровом двигателе V6 мощностью в 280 лошадиных сил.

Для того, чтобы движение по бездорожью для пассажиров было наиболее комфортным, сиденья пикапа оборудованы усиленной боковой поддержкой. Также в автомобиле появился селектор режима движения со специальным покрытием.

Ранее, как сообщало URA.RU, автомобили Volkswagen вошли в список 10 наиболее популярных в России иномарок.

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