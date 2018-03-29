Власти Кемерово прокомментировали информацию о возможной отставке Тулеева

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Кемерово, 29 марта. Кемеровские власти не в курсе о возможных кадровых решениях в отношении главы региона Амана Тулеева, губернатор на данный момент находится на рабочем месте, где проводит очередную встречу с родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в четверг рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Губернатор региона находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию денежной помощи, в настоящее время идет очередная встреча с семьями погибших, передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Во вторник, 27 марта, на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово глава российского государства Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве заявил, что для принятия решений из-за произошедшего пожара необходимо установить всех виновных в трагедии.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился в минувшее воскресенье. Эпицентр возгорания находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинотеатров и детские игровые зоны. В результате пожара, по последним официальным данным, погибли 64 человека.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тулеева могут отправить в отставку.

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