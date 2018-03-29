Банк России отозвал лицензию у дагестанской кредитной организации «УМУТ»

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Москва, 29 марта. Российский Центробанк сообщил об отзыве лицензии у небанковской кредитной организации «УМУТ», которая базируется в дагестанском Хасавюрт. В Банке России заявили, что банк не выполнял требования законодательства по поводу борьбы с отмыванием незаконных доходом и противодействию финансирования терроризма.

В пресс-релизе Центробанка указано, что компания «УМУТ» была «вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов».

Как отмечает регулятор, в российской банковской системе дагестанская кредитная организация занимала 533 место по объему вкладов. При этом «УМУТ» не является участником системы страхования вкладов.

Отметим, это уже третий отзыв лицензии Центробанком за сегодняшнее утро — ранее стало известно о лишении лицензии у самарского «АктивКапитала» и московского «Лайтбанка».

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