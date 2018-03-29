Австрия саботирует провокации Великобритании по «делу Скрипаля» — эксперт

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Посол Великобритании в Вене неоднократно пытался оказать давление на власти Австрии, чтобы вынудить их выслать российских дипломатов, об этом заявила глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отметил австрийский министр, британский посол пытался повлиять на Вену, чтобы она вслед за рядом других стран Европы выслала российских дипломатов. Однако Австрия категорически отказалась от подобных мер.

Кроме того, Карин Кнайсль ответила на критику бывшего австрийского представителя в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петера Ноймана, который обвинил Австрию в «сжигании мостов».

Позиция посредника

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН заявление главы австрийского МИД.

«Новое правительство в Австрии открыто саботирует провокации Великобритании по «делу Скрипаля». Поскольку сегодня большая часть европейских стран под дипломатическую улыбочку формально поддержала Терезу Мэй и столь же формально выслала некоторое количество дипломатов, принципиальные противники этого метода борьбы с Россией выступают с позиций посредника в споре — как Австрия. Предложение Австрии быть переговорщиком очень сильное. Фактически Австрия говорит: мы не верим в обвинения, но если вы очень хотите наказать Россию, рискуя своей репутацией, то мы в Австрии можем помочь спасти вашу репутацию. Мы тот мостик между сумасбродством и реальной политикой, который вы хотите разрушить», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, Австрия в этом не одинока. Даже среди тех стран, которые согласились выслать пару-тройку дипломатов, много тех, кто Австрию поддерживает. И Россия готова сделать сокрушительный ход в устроенной Лондоном «игре», отмечает эксперт.

«На самом деле маленькие европейские страны просто имитируют антироссийский тренд, который пытается создать Великобритания. Но игра не закончена. Во-первых, Мэй ждет процесс торга по Brexit. Европейцы не хотят делать поблажек, скостить Великобритании плату за выход из ЕС. Высокая плата за Brexit будет политическим поражением Мэй. Во-вторых, Россия сейчас заняла жесткую принципиальную позицию по делу Скрипаля, и в случае отсутствия серьезных улик (а их и не будет) обвинит Мэй в провокации, и это обвинение способно разрушить хрупкий европейский консенсус по этому нахимиченному делу. Еще ничего не закончено. Вернутся наши дипломаты. Ложь Запада разъест его ряды», — резюмировал Игорь Рябов.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Австрия не собирается высылать российских дипломатов.

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