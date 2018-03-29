Сирия: почти 5,3 тысячи боевиков и членов их семей вывезли из Восточной Гуты в Идлиб

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Дамаск, 29 марта. Почти 5,3 тыс. боевиков и членов их семей покинули населенный пункт Арбил в Восточной Гуте. Все они перевезены в провинцию в Идлиб. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что боевиков вывезли на основе договоренностей, которые руководство российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР достигло с лидерами группировки «Фейлак Ар-Рахман».

Вывод из Арбила продолжается с 24 марта. Всего с начала проведения акции в Идлиб было вывезено почти 24 тыс. 912 человек.

В Минобороны также подчеркнули, что количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты, не снижается.

По организованному гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей, которые на 89 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», — говорится в сообщении.

Их безопасность обеспечивала сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В Минобороны также сообщают, что 28 марта при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников.

Ранее российская военная полиция и сирийская полиция изъяла восемь поясов смертников, также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат.

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