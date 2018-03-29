Microsoft с мая начнет блокировать пользователей за мат

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Редмонд, 29 марта. Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft с мая начнет блокировать пользователей за нецензурную лексику.

Об этом говорится в заявлении компании. Отмечается, что корпорация с 1 мая начнет блокировать своих пользователей, которые будут использовать нецензурную лексику в Xbox Live и Skype.

Поправки появились в разделе «Правила поведения». В раздел включили определение «ненадлежащего содержимого и материалов», которые запрещаются к использованию с помощью сервисов Microsoft.

Кроме изображения обнаженной натуры, порнографии, сцен насилия и преступной деятельности, в список включен термин «оскорбительная лексика».

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