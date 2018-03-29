Вирус WannaCry атаковал компанию Boeing

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Москва, 29 марта. Вирус WannaCry накануне атаковал системы авиастроительной компании Boeing, сообщает издание The Seattle Times.

Главный инженер отделения коммерческих самолетов Boeing Майк ВандерВел не исключал, что хакерская атака может затронуть программное обеспечение бортовых компьютеров самолетов, которые в настоящее время собираются. Однако позже в компании заявили, что опасения были преувеличены.

«Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными.», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Boeing в Twitter.

Statement: A number of articles on a malware disruption are overstated and inaccurate. Our cybersecurity operations center detected a limited intrusion of malware that affected a small number of systems. Remediations were applied and this is not a production or delivery issue. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) March 28, 2018

Как уточняет «ФедералПресс», в компании подчеркнули, что вирус затронул незначительное количество систем, восстановительные мероприятия после кибератаки уже были проведены, вредоносная программа не повлияла на производство и поставку самолетов.

Напомним, в прошлом году атаке вируса WannaCry подверглись порядка 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Как сообщало URA.RU, ущерб, нанесенный вредоносной программой, составил миллиард долларов.

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