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Суд в США поддержал родственников погибших при терактах 11 сентября
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    Суд в США поддержал родственников погибших при терактах 11 сентября

    8:49  29 Марта 2018
    384

    Суд в США поддержал родственников погибших при терактах 11 сентября

    Нью-Йорк, 29 марта. Суд в Нью-Йорке, отказав представителям Саудовской Аравии, поддержал родственников погибших при терактах 11 сентября 2001 года.

    Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на издание Middle East Eye, представители королевства просили суд отклонить иски родственников погибших во время теракта к Саудовской Аравии.

    Дело в том, что в исках было указано, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти государства оказывали им «помощь и содействие».

    Как уточняется, такое решение было принято на основе закона Соединенных Штатов Америки «Справедливость против спонсоров терроризма», который вступил в силу в 2016 году.

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    Автор: Константин Терехов
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    #сша #11 сентября 2001 года
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