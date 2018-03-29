МИД РФ предложил закрыть американское посольство в Санкт-Петербурге — СМИ

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Москва, 29 марта. Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское посольство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в дипломатических кругах, предложение будет направлено российскому лидеру Владимиру Путину. Президент примет окончательное решение по данному вопросу.

Как отметил источник, можно было бы закрыть американские дипломатические объекты в Екатеринбурге или во Владивостоке, но у посольства в Санкт-Петербурге статус выше. При этом пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон добавила, что Вашингтон оставляет за собой право отреагировать на любые меры России.

Напомним, ранее стало известно, что будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле, дипломаты РФ должны покинуть его территорию до 25 апреля. Эти меры США приняли в знак солидарности Лондону, который без доказательств обвинил РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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