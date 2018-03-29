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Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе снимет сериал по скандальной книге о Трампе
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    Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе снимет сериал по скандальной книге о Трампе

    9:00  29 Марта 2018
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    Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе снимет сериал по скандальной книге о Трампе

    Вашингтон, 29 марта. Голливудский продюсер и режиссер Джей Роуч, работавший над комедийными фильмами об Остине Пауэрсе, снимет телевизионный сериал, в основу которого ляжет скандальная книга Майкла Вулффа об американском лидере Дональде Трампе. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

    Согласно данным портала, 60-летний Роуч станет также продюсером сериала. В настоящее время неизвестно, на каком именно телеканале начнется показ новой ленты, сообщает Infox.ru.

    Напомним, телевизионные права на экранизацию книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» купила фирма Endeavor Content. Сумма контракта публично не сообщалась, пишет «Ньюинформ».

    Администрация Белого дома категорически отрицает информацию, которая содержится в книге, а также требовала прекратить распространение книги о Трампе.

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    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп
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