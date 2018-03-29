Режиссер фильмов об Остине Пауэрсе снимет сериал по скандальной книге о Трампе

В закладки

Вашингтон, 29 марта. Голливудский продюсер и режиссер Джей Роуч, работавший над комедийными фильмами об Остине Пауэрсе, снимет телевизионный сериал, в основу которого ляжет скандальная книга Майкла Вулффа об американском лидере Дональде Трампе. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

Jay Roach, who won an Emmy for HBO's 'Game Change,' has signed on to direct the planned TV series – A network has yet to be attached to #FireAndFury https://t.co/O4U1S3wITN — Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2018

Согласно данным портала, 60-летний Роуч станет также продюсером сериала. В настоящее время неизвестно, на каком именно телеканале начнется показ новой ленты, сообщает Infox.ru.

Напомним, телевизионные права на экранизацию книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» купила фирма Endeavor Content. Сумма контракта публично не сообщалась, пишет «Ньюинформ».

Администрация Белого дома категорически отрицает информацию, которая содержится в книге, а также требовала прекратить распространение книги о Трампе.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.