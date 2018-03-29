СК РФ направил запрос о правовой помощи по расследованию отравления Юлии Скрипаль

В закладки

Москва, 29 марта. Следственный комитет Российской Федерации направил правоохранительным органам Великобритании запрос об оказании правовой помощи в связи с уголовным делом, возбужденным по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшей в результате инцидента в Солсбери.

Как сообщила в пресс-релизе официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, российская сторона обратилась к британским коллегам с просьбой «совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования».

Среди прочего российские следователи попросили британских коллег предоставить результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз.

«При этом СКР подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании в рамках расследования покушения на убийство Юлии Скрипаль», — указано в сообщении СК РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.