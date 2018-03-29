Роспотребнадзор призвал россиян не покупать домашние кондитерские изделия

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Москва, 29 марта. Кондитерские изделия, приобретенные через Сеть, могут стать причиной возникновения различных инфекционных заболеваний. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что лица, которые продают данную продукцию, не извещают о начале предпринимательской деятельности. Из-за этого в отношении их деятельности никаких проверок не назначается.

Специалисты считают, что не проходившая контроль продукция может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний. Среди заболеваний, которыми грозят не сертифицированные кондитерские изделия, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная и стафилококковая инфекции.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что чаще всего продукцию покупают на праздник детям, у которых острые кишечные инфекции протекают значительно тяжелее, чем у взрослых.

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