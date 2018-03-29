Центробанк отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»

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Москва, 29 марта. Российский финансовый регулятор принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у небольшого московского банка «Лайтбанк». Причиной отзыва лицензии пресс-служба Центробанка называет резкое снижение объема собственного капитала у банка, и отсутствие шагов по нормализации деятельности банка несмотря на неоднократные предупреждения регулятора.

Проблемы у «Лайтбанка», по версии Банка России, возникли из-за применения в своей деятельности высокорискованной бизнес-модели кредитования физических лиц. «При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля», — отмечает пресс-служба ЦБ РФ. Результатом стал отзыв лицензии в связи с возникновением угрозы банкротства.

На начало месяца «Лайтбанк» занимал 425 место в банковской системе РФ по размеру своих активов, при этом его убытки в марте превысили 62 млн рублей. Банк является участником системы страхования вкладов.

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