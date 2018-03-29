В США задержали подростка после угроз открыть стрельбу в школе

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Пенсильвания, 29 марта. Американские полицейские задержали тайваньского школьника, угрожавшего устроить перестрелку в учебном заведении.

Как сообщает URA.RU, со ссылкой на представителя полиции Майкла Читвуда, приехавший из Тайваня по обмену школьник попросил своего одноклассника не приходить в школу 1 мая.

Подросток пояснил, что он хочет в этот день устроить в школе перестрелку. Этих слов было достаточно, чтобы на парня обратила внимание полиция, даже несмотря на то, что школьник позднее заявил, что всего лишь пошутил.

Однако найденное у подростка дома впечатлило стражей правопорядка: арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, около 30 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы.

Добавим, что в настоящее время парень находится под стражей и ожидает прохождения психологической экспертизы.

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