Генпрокуратура Венесуэлы подтвердила гибель 68 человек при пожаре в тюрьме

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Каракас, 29 марта. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб (Tarek William Saab) заявил, что при сильном пожаре в тюрьме штата Карабобо погибли 68 человек. Об этом он написал в микроблоге социальной сети Twitter.

«Прокуратура Венесуэлы сообщает, что из-за ужасных событий в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора, чтобы узнать причины этого трагического инцидента», — написал генеральный прокурор.

1) El @MinpublicoVE informa a la opinin pblica que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramticos hechos — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что 78 человек погибли во время тюремного бунта в Венесуэле.

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