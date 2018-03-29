В России с 29 марта появятся томаты еще двух турецких компаний

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Москва, 29 марта. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 29 марта разрешает поставки помидоров в Россию еще двум предприятиям Турции.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что Россельхознадзор с 29 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще двух турецких компаний дополнительно к продукции ферм, проинспектированных в декабре 2017 года.

По данным ведомства, разрешены поставки в Россию помидоров компаний Cakir Ozel Egitim Ogretim Hizmetleri Insaat Tarim Ve Tic. и Lider Gida.

Ранее URA.ru писало, что в 2017 году в стране вырастили в два раза больше помидоров, чем россияне могут съесть. По итогам прошлого года самообеспеченность томатами в России составила 220%.

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