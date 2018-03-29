Пожар в Кемерово: число пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 79 человек

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Кемерово, 29 марта. Семьдесят девять человек пострадали в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом в четверг сообщил источник в экстренных службах.

«Число пострадавших увеличилось до 79 человек», — передает слова собеседника РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим при пожаре.

Напомним, крупный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в прошлое воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания, как сообщалось, находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинотеатров и детские игровые зоны с аттракционами. В результате сильного пожара, по последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

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