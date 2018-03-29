Эксперты назвали кроссовер от Volvo лучшим автомобилем в мире

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Нью-Йорк, 29 марта. На крупном конкурсе «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) в Нью-Йорке назвали лучший автомобиль этого года в мире. Эксперты признали лучшим автомобилем 2018 года кроссовер XC60 от шведской Volvo.

Победитель был избран членами жюри, которое составили 82 автожурналиста из 24 стран мира, которые рассмотрели представленные им новинки авторынка. Призы вручались в нескольких категориях — в том числе за автомобиль с лучшим дизайном, лучший премиальный автомобиль и наиболее экологичный автомобиль текущего года.

Volvo XC60 был признан лучшим автомобилем года, ранее получив награды в конкурсах «Японский автомобиль года» и «североамериканский автомобиль года», сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Как отмечает «Инфореактор», заняв первое место, Volvo XC60 обошел конкурентов из Японии и Великобритании — Mazda CX-5 и Range Rover Velar, который победил в номинации «Дизайн года».

Победителем в номинации «Зеленый автомобиль» стал японский электрокар Leaf от Nissan, немецкий BMW M5 обошел конкурентов в номинации «Спорткар года», сообщает Ura.ru.

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