Кемерово: собственник «Зимней вишни» выделил 192 млн рублей на помощь семьям погибших

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Кемерово, 29 марта. Компания «Кемеровский кондитерский комбинат», владеющая торговым центром «Зимняя вишня», выделила 192 миллиона рублей на оказание помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре. Средства зачислены в резервный фонд Кузбасса.

Как уточнили в пресс-службе областного парламента, общий объем резервного фонда был увеличен на 242 миллиона рублей.

«Общий объем резервного фонда увеличен на 242 миллиона рублей, в том числе за счет фактически поступивших безвозмездных поступлений в сумме 192 миллиона и за счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных для оказания экстренной адресной материальной помощи гражданам в сумме 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Изменения в бюджет Кемеровской области были внесены в четверг на внеочередной сессии регионального Совета народных депутатов.

Напомним, пожар, по последним данным, унесший жизни 64 человек, произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ – в районе детской игровой зоны и кинозалов. В связи со случившимся 28 марта в России было объявлено днем национального траура.

Предполагается, что одной из основных причин трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Как писала «Газета.ру», в настоящее время прокуратура проверяет заявления с жалобами о бездействии спасателей при пожаре.

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