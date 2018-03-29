Кемерово: собственник «Зимней вишни» выделил 192 млн рублей на помощь семьям погибших
Кемерово, 29 марта. Компания «Кемеровский кондитерский комбинат», владеющая торговым центром «Зимняя вишня», выделила 192 миллиона рублей на оказание помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре. Средства зачислены в резервный фонд Кузбасса.
Как уточнили в пресс-службе областного парламента, общий объем резервного фонда был увеличен на 242 миллиона рублей.
«Общий объем резервного фонда увеличен на 242 миллиона рублей, в том числе за счет фактически поступивших безвозмездных поступлений в сумме 192 миллиона и за счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных для оказания экстренной адресной материальной помощи гражданам в сумме 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Изменения в бюджет Кемеровской области были внесены в четверг на внеочередной сессии регионального Совета народных депутатов.
Напомним, пожар, по последним данным, унесший жизни 64 человек, произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ – в районе детской игровой зоны и кинозалов. В связи со случившимся 28 марта в России было объявлено днем национального траура.
Предполагается, что одной из основных причин трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Как писала «Газета.ру», в настоящее время прокуратура проверяет заявления с жалобами о бездействии спасателей при пожаре.