Полиция не снимала оцепление с площади Советов после митинга в Кемерово

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Кемерово, 29 марта. Площадь Советов в центре Кемерово, где во вторник горожане провели многочасовой митинг, остается оцеплена полицией. Отмечается, что пешеходная часть площади примыкает в областной администрации. По периметру установлены полицейские заграждения, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет РИА Новости, при этом на территорию свободно пропускают пешеходов. Скоплений горожан нет. Как пишут СМИ, по Советскому проспекту, проходящему мимо площади, свободно ездят машины.

Напомним, крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, рядом с кинозалами и детской игровой зоной. В результате инцидента погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали около 70 граждан. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

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