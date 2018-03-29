Ракетные комплексы «Ярс» приступили к дежурству на учениях под Екатеринбургом

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Свердловская область, 29 марта. Под Екатеринбургом на учениях приступили к боевому дежурству мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс».

Как сообщает URA.RU, со ссылкой на сообщение российского министерства обороны, в рамках командно-штабного учения в Свердловской области ракетные полки заняли боевые позиции и приступили к несению боевого дежурства.

Перед ракетчиками в ходе маневров стоит сразу несколько задач, среди которых – отработка вопросов вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования.

Кроме того, участникам учений в Свердловской области предстоит совершить марш по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, а также организации маскировки и боевого охранения.

Как сообщает «Газета.ru», всего в военных маневрах принимают участие около 300 единиц крупногабаритной техники, а также три тысячы военнослужащих, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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