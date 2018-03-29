Самолет с 38 пассажирами на одном двигателе благополучно приземлился в Якутии
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Якутск, 29 марта. Самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» с пассажирами на борту благополучно сел в Якутске на одном работающем двигателе. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
По информации авиакомпании, инцидент произошел 27 марта. Отмечается, что рейс 438, который летел из Ленска в Якутск, благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска. В небе экипаж самолета Ан-24 был вынужден отключить левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла.
Во время инцидента на борту воздушного судна находились 38 пассажиров, а также 180 килограммов багажа. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.
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