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29 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Власти ДНР объявили об обострении ситуации на границе
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    29 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Власти ДНР объявили об обострении ситуации на границе

    Госдума запретит размещать детские игровые зоны выше первого этажа торговых центров. Захарченко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в ДНР. ФСБ возбудила дело в связи с задержанием Украиной российского судна на Азове.
    8:51 29 Марта 2018
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    Госдума запретит размещать детские игровые зоны выше первого этажа торговых центров

    29 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Власти ДНР объявили об обострении ситуации на границе

    В Госдуме заявили, что детские зоны в торгово-развлекательных центрах в будущем смогут размещаться только на первых этажах. Введение данной меры может стать одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, начатой после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По словам главы Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, вопрос об организации мероприятий для детей на последних этажах торгово-развлекательных центров станет предметом серьезного разбирательства и обсуждения со специалистами.

    Захарченко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в ДНР

    29 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Власти ДНР объявили об обострении ситуации на границе

    Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Премьер-министр ДНР в среду сообщил журналистам, что в республике «с утра началось обострение на линии фронта, на юге». Есть несколько раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. За прошлые сутки ВСУ выпустили по территории Донбасса более 340 артиллерийских снарядов, мин и гранат. Только в Донецкой Народной Республике режим перемирия нарушался 12 раз.

    ФСБ возбудила дело в связи с задержанием Украиной российского судна на Азове

    29 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Власти ДНР объявили об обострении ситуации на границе

    Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту задержания украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна. Сообщается, что дело было начато по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Напомним, что рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. В настоящее время оно находится в Бердянске на автономном снабжении. Морякам запрещено его покидать.

    Рейс из Лондона в Петербург задержали из-за ЧП в аэропорту

    29 марта | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Власти ДНР объявили об обострении ситуации на границе

    Вылет самолета А319, выполняющего рейс из Лондона в Санкт-Петербург, задержали из-за ЧП, произошедшего на взлетной полосе. Как сообщил Федеральному агентству новостей представитель авиакомпании «Россия», во время буксировки воздушного судна одним из сотрудников местной компании, обслуживающей рейс, была грубо нарушена техника безопасности. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. А так как при извлечении ноги из-под колеса использовалось нештатное оборудование, сотрудники аэропорта повредили и самолет. В итоге, его пассажирам придется подождать в гостинице и добираться в Петербург другим бортом.
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