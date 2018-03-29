Донбасс: колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью пересекла границу

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Москва, 29 марта. Колонна МЧС РФ с 400 тоннами гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса пересекла российско-украинскую границу, сообщает в четверг представитель Южного таможенного управления Станислав Хапилин.

По его словам, в настоящее время автомобили, вышедшие из населенного пункта Ковалевка Ростовской области, прошли таможенное оформление, передает РИА Новости.

«Оно проведено в соответствии с международным законодательством в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины», — уточнил Хапилин.

К государственной границе машины с гуманитарной помощью подошли к 04.00 утра. Часть колонны прибыла на пункт пропуска «Донецк», другая – на пункт пропуска «Матвеев Курган».

Напомним, Киев начал военную кампанию протеев Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В настоящее время гуманитарная ситуация в Донбассе остается критической. Из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков. Ранее автоколонна доставила гуманитарный груз в Донбасс 22 февраля.

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