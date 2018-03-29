Шойгу рассказал, сколько кораблей будет задействовано в главном военно-морском параде Петербурга

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Санкт-Петербург, 29 марта. В рамках главного военно-морского парада в России будет задействован 41 боевой корабль, включая 18 новейших. Об этом сообщил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Один из новейших — малый ракетный корабль «Ураган», строительство которого завершено в 2018 году», — рассказал военный министр.

Кроме того, Шойгу добавил, что в параде также будут участвовать 25 воздушных судов и свыше 4 тысяч российских военных.

Напомним, главный военно-морской парад стал традиционным с минувшего года.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о первых с советских времен полетах авиации Минобороны через Северный полюс.

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