Потерявшего родителей и сестру 11-летнего мальчика в Кемерово переведут в общую палату

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Кемерово, 29 марта. Врачи в четверг переведут мальчика, потерявшего семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово из отделения реанимации в общую палату.

Об этом рассказал представитель Детской областной клинической больницы региона. Напомним, 11-летний мальчик спасаясь от огня выпрыгнул с четвертого этажа. Он получил тяжелые травмы. При пожаре ребенок потерял родителей, а также младшую сестру.

Как пишет РИА Новости, в четверг после 12.00 (08.00 мчс) мальчика переведут из реанимационного отделения в общую палату. Он будет находиться в палате вместе со своей бабушкой. Состояние пациента, по словам медиков, стабильное. Ранее сообщалось, что бабушка станет опекуном мальчика.

Напомним, торговый центр «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье. Погибли 64 человека, около 70 получили ранения.

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