Сирия: в провинции Дейр-эз-Зор налаживается мирная жизнь

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Дамаск (Сирия), 29 марта. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор постепенно налаживается мирная жизнь.

Как сообщает телеканал «Звезда», в населенный пункт Эд-Табия, который был под контролем террористов четыре года, возвращаются мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома с началом военных действий.

«Боевики выгнали нас, они украли у нас все: тракторы, технику, топливо, даже розетки вырвали с корнем. Вынесли даже стекла, окна закрываем подушками», — рассказала жительница селения Шамса.

Люди смогли вернуться в Эд-Табию, которая расположена на восточном берегу Евфрата, благодаря российским военным, которые навели через реку паромную переправу. Кроме того, военнослужащие РФ доставляют сюда продуктовые наборы.

«Спасибо России, спасибо Путину! Вы хорошо относитесь к нам! Да хранит вас Аллах!» — говорит совершенно искренне житель населенного пункта Адель.

Для сравнения: в отличии от провинции Дейр-эз-Зор ситуация в сирийской Ракке близка к гуманитарной катастрофе. Город был практически разрушен под авиаударами США и коалиции.

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