Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 26 снарядов

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Луганск, 29 марта. Украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что за сутки ВСУ применили гранатометы (СПГ, АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огонь попали Славяносербск, Лозовое, Красный Яр и Первомайск.

Украинскими военными по территории ЛНР было выпущено 26 снарядов.

Напомним, Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые после государственного переворота на Украине заявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.

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