Регулятор отозвал лицензию у самарского банка «АктивКапитал»

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Москва, 29 марта. Российский финансовый регулятор отозвал лицензию на проведение банковских операций у самарского банка «АктивКапитал Банк» — «АК Банк». Сообщение об отзыве лицензии появилось на сайте Центробанка в четверг.

Как сообщает регулятор, приказ об отзыве лицензии у «АктивКапитал Банка» было принято 29 марта. По мнению Банк России, самарский «АК Банк» может быть вовлечен в схемы по отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Несмотря на многократные предупреждения, собственники банка не предприняли мер по нормализации его деятельности.

В российской финансовой системе банк занимал 117 место по размеру активов, и входил, таким образом, в топ-200 крупнейших российских банков. В своем регионе банк занимал по размеру активов третье место, при этом за последний месяц его активы сократились почти на 2%. «АК Банк» является участником системы страхования вкладов, гарантирующей вкладчикам получение своих депозитов.

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