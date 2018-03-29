«Очередная брехня Порошенко»: Азаров прокомментировал заявление о российских спецслужбах в Закарпатье  

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Москва, 29 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что президент Украины Петр Порошенко лжет гражданам страны.

Об этом он написал в своем Facebook. Азаров напомнил, как украинский лидер недавно обвинил российские спецслужбы в атаке на Закарпатье.

«Это, оказывается, президент РФ Владимир (прим. ред.) Путин принимал законы, ограничивающие права венгров, русинов, поджигал дома культуры национальных меньшинств», — пошутил Азаров.

Он также напомнил, что венгры отправили послания с протестом против дискриминации не Путину, а Порошенко. По его словам, «киевская хунта» делает все, чтобы помешать венграм Закарпатья проголосовать на предстоящих в Венгрии выборах.

«Совсем Порошенко заврался. Что ни слово, то ложь», — резюмировал он и добавил, что это «очередная брехня Порошенко».

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