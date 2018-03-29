Северная и Южная Кореи начали подготовительные переговоры к саммиту

В закладки

Сеул, 29 марта. В четверг стартовали переговоры высокопоставленных представителей КНДР и Республики Корея по вопросам подготовки к саммиту двух корейских государств.

Как сообщает URA.RU, переговоры проходят в здании «Тхонильгак», которое расположено с северокорейской стороны демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.

По данным корейских СМИ, на подготовительных переговорах стороны обсудят ряд важных вопросов: это и конкретная дата саммита, который запланирован на конец апреля, и более точная повестка дня.

Делегацию Корейской народно-демократической республики возглавляет председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, стороны Республики Корея представляет министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, — сообщает «Газета.ru».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.